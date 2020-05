La nouvelle dentisterie du CHR de Liège : moderne, colorée, enfants bienvenus

La nouvelle dentisterie du CHR de Liège vient enfin d’ouvrir ce lundi. Enfin… parce qu’elle est en réalité prête à accueillir du public depuis le mois d’avril. Mais l’épidémie de coronavirus en a décidé autrement.

Le CHR vient de déménager son service dentaire de la Citadelle, vers le site de Sainte-Rosalie. Ce nouveau service est réservé aux consultations non urgentes, les urgences restent elles, basées à la Citadelle.

La nouvelle dentisterie, ce sont 600m² et dix cabinets de consultation au lieu de six dans les anciens locaux. A terme, une quinzaine de dentistes devraient y travailler. Coût de cette nouvelle installation : 2,7 millions d’euros.

Les enfants, des patients à part

Dès l’entrée, un guichet pour accueillir le visiteur, ou plutôt deux : un guichet haut et un plus petit. Le premier est destiné aux adultes, le second, réservé aux enfants. Dans cette nouvelle dentisterie, les enfants sont considérés comme des patients à part, avec leurs spécificités.