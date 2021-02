La nouvelle Cité des métiers de Namur a du plomb dans l'aile

La Cité des métiers de Namur pourra-t-elle un jour déménager sur le parking Rogier ? Rien n’est moins sûr. La ville de Namur a annoncé récemment qu’elle renonçait à investir 5 millions d’euros dans ce projet.

Rappelons que la Cité des métiers, inspirée du modèle français, c’est une sorte de guichet unique qui centralise toutes les informations pour les demandeurs d’emploi, mais aussi pour les étudiants et plus généralement ceux qui souhaitent créer une activité professionnelle ou réorienter leur carrière. A Namur, le service est installé dans des locaux du Forem boulevard Mélot.

La ville et le Forem s’étaient associés pour donner un nouvel écrin à ce service. Le projet "Rogier 2" comprend la construction d’un bâtiment neuf pour la Cité des métiers, plus 27 logements sociaux, une trentaine de logements privés et un parking souterrain. Budget total : 25 millions d’euros.

Mais en décembre dernier, en votant son budget 2021, la ville a annoncé qu’elle ne ferait pas cet investissement. Avec la crise du Covid, les finances communales sont sous tension. A la place, la majorité emmenée par Maxime Prévot propose de mettre son terrain gratuitement à la disposition du Forem. Ce n’est évidemment pas du tout la même chose sur un plan financier. Désormais, soit le Forem trouve une autre source de financement pour compenser. Par les temps qui courent, ce n’est pas gagné. Soit, le projet est revu à la baisse. Dans les deux cas, la nouvelle Cité des métiers de Namur prendra plusieurs années de retard.