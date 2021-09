La nocturne des Coteaux de la Citadelle est à nouveau annulée

La nocturne des Coteaux de la Citadelle à Liège est à nouveau annulée. L’an dernier, c’était à cause de l’épidémie de Covid-19 mais cette fois-ci, c’est pour une question de sécurité.

A cause des travaux du tram, plusieurs rues sont fermées à la circulation. La fête a généralement lieu dans le quartier historique autour de la rue Hors-Château. Une rue qui, aujourd’hui, doit absolument rester accessible pour le passage des pompiers ou des ambulances qui rejoignent les deux hôpitaux de la Citadelle et du MontLégia.

Notons que la nocturne des Coteaux attire chaque année près de 35.000 personnes qui viennent admirer les 22.000 bougies qui illuminent les très célèbres escaliers de la Montagne de Bueren.