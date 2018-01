L’Institut royal météorologique l'avait annoncé, la neige a fait son retour dans une partie du pays.

Toutes les régions sont en alerte jaune aux chutes de neige et aux plaques de glace, à l’exception de la Flandre-Occidentale. On peut attendre jusqu'à 5 cm de neige dans les provinces de Namur, du Hainaut et de Liège et jusqu'à 10 cm dans la province du Luxembourg, placé en alerte orange.

L'alerte restera en vigueur jusqu’à 10h ce dimanche.