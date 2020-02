La neige provoque des accidents et des ralentissements en provinces de Namur et Luxembourg

La neige a fait son arrivée sur notre pays ce matin. En province de Liège, neuf centres de ski ont pu ouvrir grâce au manteau de 20 à 25cm qui recouvre le plateau.

Mais dans les provinces de Namur et de Luxembourg, les nouvelles sont moins réjouissantes. De nombreux embarras de circulation sont à dénombrer, principalement dans les régions de Léglise, Libramont et Namur. Le point sur la neige et le trafic est fait en continu sur notre page Mobilinfo.