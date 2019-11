La plus belle journée pour profiter des joies de la neige devrait être mercredi... car en plus de l'or blanc (une vingtaine de centimètres), le soleil devrait réchauffer les coeurs maussades. Uniquement au-dessus des 400 mètres. Il est cependant encore trop tôt pour penser skier. Les pistes de ski de fond et de ski alpin ne sont pas ouvertes. Pour le moment en tout cas.

Renseignez-vous sur les sites internet suivants :

http://www.ski-botrange.be/

https://www.ostbelgien.eu/fr