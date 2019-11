La neige a transformé les paysages de l'Ardenne en carte postale

Elle tombe depuis cette nuit, mais uniquement au-delà de 400 mètres. La neige est là. Actuellement, une dizaine de centimètres recouvre le sol au Signal de Botrange. Les riverains déblayent les trottoirs, et les enfants s’en donnent à cœur joie dans les cours de récréations sur les hauteurs du pays.

Comme prévu, la neige est bien là. Pas partout, mais sur les hauteurs du pays, plusieurs centimètres sont tombés ces dernières heures. L'occasion d'aller à la rencontre des premiers promeneurs qui en ont profité. Au signal de Botrange, on est toujours les pieds dans la neige, va-t-elle continuer à tomber ?

Province de Luxembourg en toute sécurité

En Province de Luxembourg, les chutes de neige étaient encore plus faibles et très localisées. Seule au sud de la barrière de Champlon et au sud de la barrière de Transinne, une légère couche a recouvert les routes.

La neige continue de tomber

La neige continue de tomber dans les Hautes Fagnes notamment. On attend jusqu'à 20 centimètres.

Pas de panique cependant sur les routes. Dans la matinée, la phase de vigilance renforcée a été levée. Le SPW (Service Public de Wallonie) poursuit les épandages préventifs dans les 42 districts.

Le numéro 1722 est activé. Une ligne réservée aux interventions non urgentes, quand aucune vie n’est en danger.