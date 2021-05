La nature reprend ses droits dans l'ancienne carrière de Sebastopol à Bouffioulx

Les réserves naturelles Natagora étaient ouvertes au public ce week-end. L’occasion de découvrir des lieux cachés au public le reste de l’année pour protéger la biodiversité. Près de Charleroi, l’ancienne carrière Sebastopol à Bouffioulx cache à la fois des trésors industriels et végétaux. On entre par une lourde grille en métal ouverte exceptionnellement. Nous sommes presque dans un décor de science-fiction. Une fin du monde humain. La nature repousse sur ce qui n’était que béton il y a encore 70 ans.

Paul Mullier est bénévole et gestionnaire de la réserve. "Ici de 1852 à 1957, il y avait une exploitation de carrière destinée à la fabrication de chaux. D’ailleurs on retrouve encore les immenses fours à chaux. Et la nature a repris ses droits depuis l’arrêt de l’activité. Toutes les essences de plantes sont revenues naturellement, rien n’a été planté." Preuve du retour de la vie, le tapis de myosotis qui couvre la clairière à l’entrée. "Sous cette végétation, se trouve encore la dalle de béton qui servait à la cantine des ouvriers. On voit encore un peu de béton çà et là. C’est la preuve que si on la protège, la nature se reconstruit."