La natalité est en chute libre en Belgique… sauf à Liège

Le taux de natalité dans notre pays est en baisse ces 10 dernières années. Une baisse importante et préoccupante pour la démographie. Cela dit, en région liégeoise, c'est l'inverse : dans les maternités, les chiffres des naissances sont en augmentation !

Le nombre de naissances en Belgique a diminué de près de 9000 entre 2008 et 2017, alors qu'à Liège, il a augmenté d'environ 350 unités.

A la clinique Saint-Vincent, à Rocourt, Sandy (sage-femme) n'a pas vraiment ressenti cette augmentation. "Ici, on a une moyenne de 3500 accouchements par an. Soit près de 10 accouchements par jour. Les naissances restent donc fort 'actives'. De manière générale, on ne peut pas vraiment dire qu'on ait ressenti cette augmentation… Une chose est sûre : on ne s'arrête jamais !"

Sachez que c'est la clinique des Bruyères qui remporte le trophée de la maternité la plus prolifique, avec une augmentation de 20,8% des naissances en 10 ans.

Pour le moment, en 2019, les naissances liégeoises sont en baisse de 3,5%.