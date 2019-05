La N4 fermée dans les deux sens mardi entre Emptinne et Pessoux

Le chantier de réhabilitation du revêtement de la N4 a démarré au mois de mars entre Emptinne et Pessoux. La circulation s’effectue sur une seule voie dans chaque sens, avec une vitesse limitée à 70 km/h (et localement 50 km/h). Le chantier devrait être terminé pour le début du mois de juin 2019, si les conditions météo sont favorables, explique la SOFICO via un communiqué: « Ces travaux portent uniquement sur les voies vers Marche et visent à réhabiliter la voirie en profondeur sur environ 14 kilomètres, ainsi que les bretelles d’entrées et de sorties comprises sur ce tronçon, à remplacer les bermes latérale et centrale et à revoir le système d’écoulement des eaux ».

Ce chantier représente un budget d’environ 12 millions € .