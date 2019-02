La Museum Night Fever grossit encore, avec 30 musées bruxellois

La fièvre muséale nocturne reprendra possession de la capitale dans la soirée du samedi 23 février, à l'occasion d'une 12e édition de la Museum Night Fever qui sera "la plus grande jamais organisée". Le nombre de lieux participants atteint en effet la trentaine, 30 musées qui ouvriront exceptionnellement leurs portes de nuit aux curieux, de 19h00 samedi soir jusqu'à 1h00 du matin.

L'occasion de faire la fête

Comme les autres années, la découverte peut se combiner facilement à la fête, avec une "afterparty" officielle qui prendra le relais jusqu'à 8h00 du matin dimanche (au C12 dans le centre de Bruxelles). Plusieurs lieux participent pour la première fois. Il s'agit de musées assez récents comme le Brussels Design Museum ADAM, qui abrite entre autres la collection d'objets de l'ancien "Plasticarium" ou, bien sûr, le tout frais Kanal - Centre Pompidou, qui devrait être un des gros morceaux de cette année. Le Musée Magritte fait aussi son apparition dans la programmation, ainsi que le Planétarium, les Halles St-Géry, le CIVA et le MoMuse - Musée communal de Molenbeek Saint-Jean. Des lieux d'exposition moins connus prennent aussi part à la "fièvre": le Musée des Arbalétriers, Argos (art audiovisuel), ou encore la D'Ieteren Gallery, qui présente des "hippomobiles" et autres véhicules, et qui n'est habituellement pas accessible hors réservation de groupes.

Si la soirée est l'occasion de parcourir les expositions programmées par les musées participants, l'essence de l’événement est aussi de proposer une foule de petits et grands "plus": concerts, performances, animations en tous genres, de quoi "mettre à l'honneur de nombreux nouveaux talents artistiques belges tout en défiant l'image parfois peu accessible des musées". La Museum Night Fever, une initiative de la fédération des musées bruxellois "Brussels Museums - Le Conseil bruxellois des Musées", avait touché 17.000 visiteurs en 2018, un record d'affluence selon l'association.