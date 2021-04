La Mule : une nouvelle brasserie à Schaerbeek, 60 ans après la fermeture de la dernière

Au milieu de ses cuves de fermentation, Joël Galy, maître brasseur et fondateur de la brasserie, écoute les barboteurs sifflés. "C’est de là que s’échappe le CO2 produit par la fermentation. Moi ça chante à mes oreilles et c’est annonciateur de ma première bière brassée ici ".

La cuverie flambant neuve - © rtbf

Composer avec la crise

Aux alentours du 20 avril, le précieux liquide sera mis en canette et commercialisé. L’aboutissement d’un projet né il y a moins d’un an, juste après le premier confinement. "Ça a germé dans ma tête au mois de mai. Je me disais que j’arriverais peut-être au bon moment quand la pandémie serait derrière nous. Maintenant on est toujours dedans. Alors pour le moment moi, ça va. Je m’en sors. Je vais pouvoir produire de la canette. Je n’ai pas une infrastructure tellement grande. Donc je pense que je m’en tirerai en faisant " à emporter ".

Joël Galy n’est pas complètement pris de court. Les contraintes liées à cette crise ont été prises en compte dès le départ. " Dans le business plan, on a dû écrire ce genre de chose. Ce qu’on n’aurait pas cru, il y a deux ou trois ans. Par exemple, on va avoir un café ici, on a dû vraiment réfléchir à " entrée/sortie ", à la jauge en fonction des restrictions. On a réfléchi aussi à comment livrer pour amener les bières directement aux clients etc. "

La Brasserie espère écouler 1000 hectolitres par an, pas plus. " C’était aussi un peu la réflexion dans le projet. On ne voulait pas faire une énorme brasserie dès le début. D’abord, je n’avais pas les sous pour le faire. Et puis, on réfléchit à une consommation locale, une production qui va me permettre de vivre moi et les employés. Et donc, il y a vraiment cette réflexion de ne pas produire trop ".