La mort de Frederik Vanclooster vraisemblablement due à une mauvaise chute

Sur base des premières constatations, il n'y a aucune raison de penser que la mort de Frederik Vanclooster est suspecte, a affirmé dimanche le parquet de Hal-Vilvorde. "Tout indique une chute malheureuse", selon la procureure Ine Van Wymersch. Une autopsie sera effectuée lundi pour trouver la cause exacte du décès.

Le corps de Frederik Vanclooster, 21 ans, disparu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, a été retrouvé dimanche en matinée dans le canal Bruxelles-Escaut.

Le jeune homme avait disparu, après une fête du Nouvel An, dans les environs de la Kruitfabriek, une salle évènementielle, à Vilvorde et a été retrouvé à cet endroit par les pompiers. Un médecin légiste et le labo ont été dépêchés sur place.

"Aucune trace de violence n'a été constatée sur le corps et le jeune homme était toujours en possession de tous ses biens", a expliqué Ine Van Wymersch. "Il n'y a donc aucune raison de soupçonner une intention malveillante. Une autopsie sera effectuée lundi et nous avons ordonné un examen toxicologique pour déterminer la cause exacte de décès", a-t-elle ajouté.