La morgue communale d'Anderlecht rénovée: trois nouvelles loges permettront le recueillement

Dans le grand cimetière du Vogelenzang à Anderlecht, la morgue communale rouvrira dans les prochaines semaines après plus d'un an de travaux de rénovation. Suite aux travaux, elle offrira la possibilité aux familles de se recueillir de façon plus intime.

Avant, les familles pouvaient faire leurs adieux à leur proche décédé à travers un vitre dans des installations datant des années 50. Désormais, trois loges funéraires assez sobres ont été aménagées.

C'est souvent cette dernière image qu'ils gardent avec eux

"De plus en plus de gens demandent à s'occuper de leur proche dans les toutes dernières minutes," explique Lydia De Rocha, conservatrice du cimetière. "C'est souvent la dernière image qu'ils gardent avec eux. Et si on peut leur offrir cette possibilité, c'est positif pour tout le monde", ajoute-t-elle.

La morgue communale est ainsi une alternative aux funérariums privés. Le service est payant - la nouvelle tarification n'a pas encore été déterminée - mais il est gratuit pour les plus démunis. Et le détail est important dans cette commune où le revenu moyen est l'un des plus bas de Belgique.

"Même les familles des plus démunis pourront se recueillir, comme dans le privé, auprès de leur proche. Que ce soit une heure... deux heures... en fonction de leurs besoins", souligne Chantal Demaegt, responsable de l'Etat civil à la commune et en charge du cimetière.

"La commune a le devoir d'assumer l'accueil des défunts entre leur décès et l'inhumation. Il est bien sûr qu'ici, le dernier hommage aux proches peut être rendu même si la famille est démunie", ajoute Monique Cassart, échevine d'Anderlecht en charge du cimetière.

Partout pareil?

Ailleurs à Bruxelles, Molenbeek prévoit un service similaire pour toute personne décédée dans la commune. Juste à côté, à Bruxelles-Ville, un dépôt mortuaire communal existe mais il sert uniquement à accueillir les dépouilles de façon temporaire. Les familles sont tout de même autorisées à venir voir le corps. Et d'autres communes, comme Ixelles, n'ont pas de véritable morgue communale.

Il faut dire que ces installations ont un coût pour les communes. A Anderlecht, le coût de la rénovation atteint 775.000 euros.