La montre d'un pilote de l'US Air Force retrouvée à Couvin et rendue à sa famille 75 ans après sa mort

Roger Nicolas, professeur de mathématiques à la retraite et passionné par l'histoire de sa région, a de la suite dans les idées. Depuis l'enfance, dans les bois de Brûly-de-Pesche, il cherche les traces de quatre avions américains qui se sont crashés durant la seconde guerre mondiale.

"C'est le dernier qui m'a donné le plus de fil à retordre, raconte-t-il, un P51 Mustang qui s'est écrasé au sol en août 44. J'ai récolté plusieurs témoignages dans mon village, dont celui d'un monsieur aujourd'hui âgé de 91 ans, qui se souvenait avoir sorti le pilote de la carlingue en flammes. Mais il n'était plus en mesure de préciser l'endroit du crash."

Qu'à cela ne tienne, Roger Nicolas s'arme d'un détecteur de métaux et s'en va arpenter les bois. Et il finit par découvrir dans le sol des restes de munitions, dont des douilles éclatées. Or, le témoin avait expliqué qu'il avait dû s'éloigner rapidement de l'avion en flammes parce que les munitions de l'appareil explosaient à cause de l'incendie. A quelques mètres des minutions, Roger Nicolas découvre une montre. "Vu son état, elle était manifestement là depuis longtemps mais elle pouvait très bien appartenir à un promeneur ou un chasseur."