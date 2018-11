La mobilisation des gilets jaunes continue en Belgique: le point sur les blocages de dépôts

Plus

Les gilets jaunes belges en sont à leur quatrième jour de mobilisation. Ce mouvement, né sur les réseaux sociaux du côté français, en réaction à l'augmentation du prix des carburants à la pompe, s'est étendu à la Wallonie. Contrairement à ce qui avait été décidé au début du mouvement, les camions chargés de mazout de chauffage sont également bloqués, ce que déplore la Brafco, la fédération belge des négociants en combustibles et carburants. ►►► Mouvement des gilets jaunes belges, que demandent-ils ? Plusieurs centaines de personnes bloquaient trois dépôts pétroliers vendredi, un mouvement qui a perduré ce week-end, et plusieurs dizaines de personnes sont encore présentes ce lundi à Wierde (province de Namur), Feluy (Hainaut), Wandre et Sclessin (province de Liège). Un barrage filtrant a également été mis en place ce lundi matin à Hensies, provoquant des embarras de circulation sur l'E19 (l'A2 du côté français) durant la matinée. Wierde Aucun camion ne peut entrer et sortir dans le dépôt Proxifuel de Wierde. Les manifestants restent déterminés, et insistent sur le fait que les taxes sur les carburants ne sont qu'une revendication parmi d'autres: le ressenti est que la Belgique "d'en bas" n'est pas écoutée. La méfiance envers le monde politique, les syndicats et les médias est palpable, illustrant le côté anti-système du mouvement. Feluy Une cinquantaine de personnes bloquent encore le dépôt de Total. Les camions rentrent dans le dépôt, ou font demi-tour, mais aucun n'en sort.

Des tensions dans la province liégeoise Autour d'un brasero à Wandre - © RTBF Wandre Des huissiers sont descendus à Wandre, ce lundi vers 8h, afin d'obliger les protestataires à quitter les lieux. Les manifestants ont refusé toute interview à nos journalistes. Quatre piquets, réunissant une quarantaine de manifestants au total, étaient positionnés aux abord du pont de Wandre et aux accès à l'avenue de l'Indépendance, où se situe le port pétrolier et les dépôts de chez Total et Avia, depuis vendredi. Un conducteur de poids lourd avait même montré sa solidarité en plaçant son camion en travers du passage du pont de Wierde. Sclessin La tension est plus palpable au dépôt de Sclessin. Un huissier a fait lever un des deux piquets, qui a été remis en place par les manifestants peu après. Les huissiers sont de nouveau en route pour à nouveau permettre le passage des camions. Les manifestants risquent 5000 euros d'amende par personne, et par camion.

Blocage levé à Sclessin - © RTBF - - © RTBF

Risque de pénurie de carburant ? La Brafco écarte toutefois tout risque de pénurie de carburant même si le réapprovisionnement prend davantage de temps ce lundi. "Il n'y a pas de raison de paniquer, surtout que nous avons d'autres solutions en cas de besoin." Ce lundi pourtant, les réseaux sociaux parlent de pompes vides à Bruxelles et dans la région liégeoise. En France, le premier jour du mouvement, ce samedi 16 novembre, a réuni près de 300.000 manifestants à travers tout le pays, et a connu des débordements, assez graves dans certains cas. Une manifestée est décédée après avoir été heurtée par une voiture, plus d'une centaine de personnes ont été blessés, dont 5 gravement. Le ministre de l'Intérieur a fait état de 117 interpellations et 73 gardes à vue, pour la journée de samedi.