La mise en route des nouveaux ascenseurs de la gare de Rixensart est imminente

Accéder aux quais de la gare de Rixensart relève parfois du parcours du combattant, pour peu qu’on se déplace difficilement, qu’on ait un bébé dans une poussette ou qu’on soit simplement chargé d’une valise ou de sacs de courses. Il faut descendre des escaliers dont la hauteur des marches peut parfois poser problème. Il y a deux ans, les élus rixensartois, accompagnés de citoyens s’étaient d’ailleurs rassemblés sur le plateau de la gare pour réclamer à la SNCB d’accélérer la procédure. Annoncés pour novembre 2019, les travaux avaient à l’époque été reportés à mai 2020. Il aura finalement fallu un an et demi de plus pour que les choses se concrétisent. "Ce projet a pris un certain temps pour deux raisons, précise la porte-parole de la SNCB Marianne Hiernaux. La première est une raison de marchés publics. Nous n’avons pas trouvé un entrepreneur qui puisse faire tant le gros œuvre que l’installation des ascenseurs. La SNCB a donc dû scinder le marché en deux. La deuxième raison, c’est que la crise sanitaire est passée par là, avec des difficultés de livraison de matériel, mais aussi de nouveaux modes de travail".

D’autres ascenseurs en Brabant wallon

L’installation de ces ascenseurs s'inscrit dans le cadre d'une réfection complète de la gare de Rixensart, d'un montant global de 2,25 millions d'euros. "Les tests de conformité ont été effectués et tout est bien en ordre, ce qui nous permettra de les mettre en service très prochainement, une fois qu’on aura terminé les dernières finitions", annonce la porte-parole. Ce ne serait donc plus qu’une question de jours avant leur mise en service. D’autres gares en Brabant wallon auront aussi bientôt leurs ascenseurs d’accès aux quais, comme celles La Hulpe et de Genval, où ils sont en cours d’installation.