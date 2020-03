"La minute sauvage"': des photos de la faune sauvage bruxelloise pour alerter sur sa fragilité

Bruxelles, on l'ignore souvent, c'est aussi le lieu de vie d'une faune sauvage importante: des renards, des martins-pêcheurs, des chauves souris, etc... Parfois au milieu du béton. Une faune insoupçonnée, que Thomas Jean, la trentaine, cherche à faire connaître aux Bruxellois depuis plusieurs années. Ce photographe et vidéaste a lancé "la minute sauvage", des capsules vidéo qui racontent ces animaux. Cette semaine, son travail photo s'expose au Parlement francophone bruxellois. Renards, martins-pêcheurs, chouettes chevêches, etc Des grues au loin, le bourdonnement du Ring et le bruit des avions qui décolle. On est à Woluwe-Saint-Etienne, à la lisière de la région bruxelloise. Pour un "rendez-vous" avec le hibou moyen-duc. Il est rare de croiser cet oiseau en milieu urbain. D'autant plus qu'avec son plumage couleur écorce, il se fond dans le paysage. Alors, il faut faire preuve de patience pour le repérer: "On m'avait renseigné sa présence ici. Et quand je suis venu la première fois, j'ai fait des centaines d'allers et retours avant de voir enfin le premier hibou", se souvient Thomas Jean, moustache et pantalon de velours. On est loin des clichés du photographe animalier en tenue de camouflage. Et c'est voulu: une manière pour lui de dire que l'observation animalière est accessible à tous.

Le hibou moyen-duc observé à Woluwe-Saint-Etienne - © Thomas Jean Ah, ça y est. Nous aussi, on l'aperçoit : il est posé, il prend le soleil. "Il est en demi-sommeil. Par contre, il est toujours alerte. Il nous a clairement repérés parce qu'il a quand même une ouïe qui lui permet d'entendre des micromammifères à plusieurs dizaines de mètres. Comme il est habitué à la présence humaine sur ce passage et qu'en plus il est très confiant en son mimétisme, il ne va pas bouger, même si on s'en approche". Informer et sensibiliser Avec son appareil, Thomas Jean l'immortalise, comme de nombreuses autres espèces qui partagent nos rues en région bruxelloise. Des photos mais aussi des vidéos qu'il a intitulées "la Minute sauvage". 4000 personnes se sont abonnées à sa chaîne YouTube. Il documente ces espèces aussi: on apprend par exemple que la population de renards avoisine les 3500 individus à Bruxelles, que parmi nos voisines, figure la plus petite chouette d'Europe, la chouette chevêche.

#1 Famille de renards à Bruxelles - 04/03/2020 Avec La Minute Sauvage, je vous montre qu'il est possible d'observer des animaux en liberté depuis des chemins forestiers ou depuis la rue en pleine ville! Envie de soutenir La Minute Sauvage? Il suffit de s'abonner à la chaîne ;) Pour ce tout premier épisode de La Minute Sauvage, vous allez découvrir une famille de renard dont le terrier se trouve juste à côté de chez moi! J'habite en pleine ville dans la commune de Schaerbeek et j'ai pu les observer entre 13h et 21h de mai à juin. https://www.facebook.com/laminutesauvage/ https://www.instagram.com/la_minute_sauvage/ http://laminutesauvage.be/

Les zones propices à la biodiversité se réduisent Son travail vise à tout d'abord à informer les Bruxellois de la présence de cette faune sauvage, à nos côtés. Ensuite, les sensibiliser à sa fragilité : "Les zones propices à la présence de la biodiversité se réduisent comme une peau de chagrin au fur et à mesure des années et des projets immobiliers en région bruxelloise. Il y a donc l'activité humaine mais aussi la gestion des surfaces vertes - je n'utilise pas le mot 'espaces verts' parce que l'on pourrait confondre avec les parcs. Ce sont vraiment toutes les zones naturelles ou semi-naturelles que l'on pourrait retrouver ici en pleine ville. Si on couple ça à la gestion de ces zones-là qui ne tient pas compte de la biodiversité et de sa préservation. Et bien malheureusement, à terme, on aura une biodiversité qui sera déplorable".

Le travail de Thomas Jean vise à informer les Bruxellois de la présence de cette faune sauvage - © Frédéric De Norman

Vers une homogénéisation de la faune Une étude réalisée par une équipe d'experts ne dit pas autre chose: l'urbanisation nuit énormément à la diversité des espèces et décime des populations entières. Les biologistes de plusieurs universités belges et de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ont comparé l'éventail des espèces animales de zones densément construites avec celui des espèces dans les zones rurales. L'une des deux conclusions est celle-ci: "On retrouve souvent les mêmes espèces à différents points de la ville car seul un nombre limité d'espèces sait prospérer dans un espace urbain". Ce qui mène à l'homogénéisation de la faune. Deux espèces considérées comme rares en région bruxelloise Bref, avec les projets de construction ou la gestion de zones naturelles, des habitats disparaissent, ce qui fragilise ces espèces. Cette visite au hibou moyen-duc, en région flamande, en témoigne: "Il y a toute une partie des buissons qui a été complètement rasée. On imagine que c'est par la commune de Woluwe Saint-Etienne. Ici, on pouvait observer jusqu'à 6 ou 7 hiboux moyens-ducs et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un", s'inquiètent Thomas Jean et d'autres riverains croisés au hasard.

#12 La chouette Chevêche - 04/03/2020 Me voilà de retour pour un épisode sur la chouette chevêche ou chevêche d'Athena! Il m'aura fallu deux mois de recherches pour trouver ce petit rapace nocturne à Bruxelles. La persévérance finit toujours par payer :) Envie de soutenir La Minute Sauvage? Il suffit de s'abonner à la chaîne ;) https://www.facebook.com/laminutesauvage/ https://www.instagram.com/la_minute_sauvage/ http://laminutesauvage.be/

Dans l'exposition qui s'installe à partir du 4 mars au Parlement francophone bruxellois, deux espèces sur les huit représentées sont considérées comme rares en région bruxelloise. La chouette chevêche et le martin-pêcheur. Ces espèces ne sont pas encore en voie de disparition, mais "c'est l'étape qui suit". Pour le photographe passionné, ce sera l'occasion de rappeler aux élus qu'il est essentiel "d'intégrer ce facteur de préservation de la biodiversité dans l'aménagement, dans l'entretien des espaces et surfaces vertes bruxelloises et d'intégrer que l'ensemble des espèces animales et végétales a besoin de zones de repos, de zones de nidification, de reproduction, de nourrissage, etc. Si ces zones viennent à disparaiîre, il n'y aura plus que de la place pour les animaux qui ont les plus grandes capacités d'adaptation". L'exposition se déroule du 4 au 27 mars au Parlement francophone bruxellois.