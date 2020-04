La Meuse transparente à certains endroits : les cours d'eau gagnent-ils actuellement en clarté ?

Cette photographie prise ce jeudi matin près de Namur montre que les eaux de la Meuse sont particulièrement cristallines en ce moment. Cela est dû, entre autres, aux conditions météorologiques favorables de ces dernières semaines. Il n'a pas plu. Les boues et les alluvions ont pu être évacuées, et ainsi permettre au fleuve de retrouver une eau claire et transparente. Mais ce n'est en aucun cas grâce à d'éventuels effets du confinement. - © Juliette Pitisci