La météo a fait les beaux jours de la saison touristique wallonne

En Wallonie, le secteur est ravi. La météo n’est évidemment pas étrangère au bilan très satisfaisant que tirent pratiquement tous les acteurs du secteur.

Le bonheur est dans le pré

Par la force des choses, les seuls à faire un peu grise mine au moment de faire le bilan, sont les gérants d’attractions en intérieur qui enregistrent une légère baisse de leurs activités.

Tous les autres font un large sourire : les 311 attractions touristiques officiellement recensées ont drainé près de 12 millions de visiteurs.

Ceux qui sont venus passer quelque temps au sud du pays l’ont aussi fait pour pratiquer la randonnée pédestre ou cycliste. Apparemment, ils ont également été attiré par la gastronomie.

Un taux d'occupation en hausse

Les propriétaires d’hébergements ont bien sûr bénéficié de l’engouement général. Le taux d’occupation a partout progressé : les villages de vacances étaient quasi complets ; campings, hébergements de terroir et hôtels affichent environ 70% d’occupation en juillet et août.

Qui est venu ?

Outre les Wallons eux-mêmes, les premiers voisins sont les premiers clients : 30 % des visiteurs sont flamands et 22% néerlandais. Mais 8% de Bruxellois ont aussi passé du temps en Wallonie.

Les destinations à succès, ce sont, comme souvent, le Luxembourg et Liège qui, chacun, trustent un tiers des nuitées.

Juillet et août 2018 viennent ainsi confirmer les déjà très beau résultats de l’année 2017. C’est une aubaine pour l’économie, souligne le ministre Collin qui relève que le secteur génère plus de 8 milliards d'euros et représentent près de 83.000 emplois.