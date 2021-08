La médaillée d'or Nina Derwael fêtée par sa ville natale de Saint-Trond

La gymnaste Nina Derwael (21 ans), tout juste revenue de Tokyo, où elle a remporté la médaille d'or aux barres asymétriques, a été fêtée mercredi soir à l'hôtel de ville de Saint-Trond, sa ville natale. "Saint-Trond, c'est revenir à la maison", a réagi la jeune Limbourgeoise, aux anges.

Nina Derwael a été félicitée par la bourgmestre de Saint-Trond, le gouverneur de la province de Limbourg mais aussi le président de la fédération flamande de gymnastique et le ministre flamand des Sports, Ben Weyts, qui avait envoyé un message enregistré depuis son lieu de villégiature.

La jeune gymnaste avait atterri mercredi dans la matinée à Zaventem, sa médaille autour du cou, où elle avait été accueillie par sa famille.

Lire aussi: JO Tokyo 2020 : Nina Derwael a reçu un coup de fil du Roi : "il m'a dit qu'il était très fier"

"Je n'avais encore jamais eu autant de micros autour de moi", s'est-elle exclamée, à la sortie de l'avion. "C'est époustouflant. Je commence à comprendre de plus en plus ce que j'ai accompli. J'ai aussi reçu beaucoup de messages", a encore assuré celle qui a été élue sportive de l'année en 2018 et 2019.

Une journée bien remplie attendait la gymnaste. Après la réception à Saint-Trond dans la soirée, elle devait encore être emmenée en hélicoptère jusqu'à Ostende, pour participer à un talk-show de la télévision publique flamande.