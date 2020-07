La maquette du site de l'Expo 58 exposée à l'Atomium, un prêt d'un passionné de modélisme

Il s'appelle Etienne Tollenaere. C'est un passionné de dessin et de modélisme. Et pour soutenir l'Atomium, qui a souffert et souffre de la crise sanitaire, il a décidé de prêter la maquette qu'il a réalisée du site de l'Expo 58. Une Expo qu'il a visitée plus de 40 fois, quand il avait 12 ans.