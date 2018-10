La majorité MR-IC reste en place à Lasne, Ecolo gagne trois sièges

La liste MR-IC emmenée par la bourgmestre Laurence Rotthier obtient 63% des voix, un score similaire à celui qu'elle a obtenu en 2012. Elle garde ses 17 sièges sur 23, une majorité absolue très confortable. Avec 2127 voix de préférence, Laurence Rotthier garde l'écharpe mayorale.

C'est dans l'opposition qu'il y a pas mal de remue ménage. Deux listes ne se représentaient pas : la liste Progrès (PS) et la liste Renouveau, tendance CdH, dont le seul élu, Albert Dalcq, est décédé pendant la législature. Ecolo devient deuxième parti de la commune: avec 19% des voix, il obtient trois sièges en plus des quatre qu'il avait jusqu'ici. La liste ALL-Libéral perd deux sièges et n'aura donc plus qu'un seul conseiller. Quand à la liste DéFi, qui se présentait pour la première fois à Lasne, elle décroche son premier siège.