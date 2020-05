La majorité des recyparcs Hygea ouvriront aux heures habituelles dès ce mercredi 6 mai

L' intercommunale Hygea indique qu' à partir de ce mercredi 6 mai, tous ses recyparcs seront ouverts de 9H00 à 17H00 à l’exception de ceux de Quévy, Cuesmes et Wasmuël qui restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Les citoyens auront la possibilité de venir déposer du bois et des inertes en plus des papiers-cartons et déchets verts. Les mesures sanitaires strictes sont toujours d’application.

Conformément aux directives de la Ministre Wallonne de l’Environnement, les recyparcs n’ouvriront pour l’instant pas leurs portes le samedi.

Déchets autorisés

Dès ce mercredi 6 mai, quatre types de déchets seront autorisés : les déchets verts, les papiers-cartons, les inertes et le bois. Pour chaque type de déchet, la quantité maximale est fixée à 1 m³ et le nombre de passages à un par semaine.



En fonction du respect des mesures par les citoyens, de la disponibilité des effectifs Hygea et des centres de traitement des déchets, d’autres types de déchets, notamment les encombrants, pourraient être autorisés dans les prochaines semaines.

Conditions d’accès inchangées

Seuls les citoyens titulaires d'une carte d’accès peuvent se rendre au sein des recyparcs et ce, sans rendez-vous, les PME et ASBL ne sont pas autorisées.

Les visites sont limitées à un seul passage par semaine et par ménage.

L'intercommunale rappelle toutefois que cette réouverture n’équivaut pas à la sortie du confinement, les citoyens sont dès lors invités à se rendre au recyparc uniquement en cas d’absolue nécessité.

Le port du masque est obligatoire pour accéder au recyparc et sur le site la distanciation sociale de 1,50 m est d'application.

Dans la file d’attente ou à hauteur de l’accueil, les visiteurs doivent impérativement rester dans leur véhicule vitres fermées. Le nombre de personnes par véhicule est limité à deux maximum. La carte d’accès doit être présentée de l’intérieur du véhicule avec les vitres fermées.

Les mineurs âgés de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à circuler au sein du recyparc.

Le nombre de voitures présentes à l’intérieur du recyparc sera limité selon le nombre de conteneurs disponibles. Pour le dépôt des déchets, une seule voiture peut être présente par conteneur.

Les citoyens doivent utiliser leurs propres outils (pelles, brosses,etc…) et ceux-ci ne peuvent être prêtés à d’autres usagers présents sur place.

Les collaborateurs des recyparcs ne sont pas autorisés à manipuler les déchets déposés et ne peuvent fournir aucune aide lors du dépôt de ces derniers dans les conteneurs.