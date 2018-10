La majorité absolue de justesse à Braine-l'Alleud

Tous les bureaux sont dépouillés à Braine-l'Alleud (13 sur 13) et les résultats ne créditent plus la Liste du bourgmestre Vincent Scourneau (MR) de la majorité absolue en nombre de voix, une majorité qu'elle avait obtenue en 2012. Elle n'obtient plus que 45,81% des voix (54% en 2012), et obtient 18 sièges sur 33. Ce qui est donc suffisant pour garder la majorité absolue, sans devoir ouvrir. On sait que lors de la campagne, Vincent Scourneau s'est retrouvé bien seul, aucune liste n'étant prête à entrer dans une majorité avec la liste LB, si ce n'est la liste du nouveau parti Intérêt Citoyen, qui n'obtient que 0,87 % des voix.

Ecolo deuxième parti brainois

Cette baisse du score de la liste du bourgmestre est-elle due au départ du PS? Ce dernier a en effet décidé de ne plus se présenter en cartel avec le MR. La nouvelle liste PluS obtient 8,13% des voix. Ecolo progresse de 1,8% et devient le deuxième parti à Braine-l'Alleud avec 18,37%. DéFI (6,33%) obtient son premier siège.

Ecolo a dépassé l'adversaire principal de LB, la liste Intérêts Brainois d'Olivier Vanham, qui obtient 6 sièges.