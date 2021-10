La maison Lavoisier, à Jette, propose du chocolat, de la pâtisserie et des glaces sans sucre. Mais pas sans goût

Il y a encore 5 ans, Amel Bouzaid travaillait dans une banque. En cours du soir, elle s'est formée à la pâtisserie et à la chocolaterie. Sans intention d'ouvrir un commerce. Et puis, en 2017, elle change complètement d'orientation et ouvre sa boutique dans le coeur historique de la capitale.

Depuis le mois de décembre 2020, la Maison Lavoisier (en hommage au père de la chimie moderne) s'est installée dans une rue commerçante de Jette. Pour l'instant, faute de trouver le personnel adéquat, Amel Bouzaid travaille seule, alternant périodes dans son atelier (en sous-sol de la boutique) et présence derrière le comptoir pour servir les clients. "C'est pour ça que je commence très tôt, entre 3 et 4 heures du matin. Je commence par les pâtisseries, ensuite vers 6-7h, je commence la cuisson des pains (...) et puis, en fonction des creux dans la journée et du planning qui est très serré, je vais fabriquer des rochers ou un autre produit de chocolaterie".

Mais pourquoi cette entrepreneuse s'est-elle tournée vers les pâtisseries sans sucre? "Pas de sucre blanc raffiné. A la place, j'utilise des dérivés de blé, riz, malt et chicorée. Ca donne le goût sucré mais il n'y a pas d'impact sur la glycémie. En gros, les diabétiques peuvent consommer sans culpabiliser. L'objectif était surtout d'obtenir un produit de qualité haut de gamme sans les problèmes de santé. Pourquoi? Parce que beaucoup de diabétiques ne sont pas nés diabétiques, donc ils ont mangé beaucoup de très bonnes choses et, du jour au lendemain, ils doivent se contenter de choses qu'ils n'ont pas eu l'habitude de manger et c'est quand même une punition. En fait, je me suis basée sur mon papa qui disait toujours, quand on lui achetait quelque chose dans le commerce pour les diabétiques : pourquoi vous me punissez deux fois? D'abord j'ai le diabète, ensuite c'est dégueulasse."