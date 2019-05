La Maison du désir d'enfant à Braine-le-Château, le refuge des futurs parents en détresse

Une Maison du désir d’enfant a ouvert ses portes il y a quelques mois à Braine-le-Château. Lieu d'écoute, de conseils, destiné aux personnes qui éprouvent des difficultés à concevoir un enfant ou ont vécu une grossesse difficile, le service se concentre sur l'écoute et l'accompagnement.

Un couple sur six fait face à l’impossibilité d’avoir des enfants, des personnes souvent démunies face à la situation ou intimidées par le contexte médical et froid d'un hôpital, cette structure permet de se sentir davantage à l'aise. Aujourd’hui, Aurélie attend un enfant mais pour la jeune femme, qui souffre d’endométriose, le chemin a été long: "Cela faisait un moment que j'étais dans un parcours PMA (Procréation Médicalement Assistée), j'étais dans une période où je cumulais les échecs et c'est mon médecin traitant qui m'a parlé de cette nouvelle asbl". Aurélie a donc poussé la porte de la Maison du désir d’enfant et y a trouvé l’attention, les conseils, l’écoute que ni le monde médical, ni son entourage ne pouvaient lui apporter: "La plupart des gens ne connaissent pas, ne comprennent donc on s'isole parce qu'on en a marre d'entendre tout le monde nous en parler au bout d'un moment...".