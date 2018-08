La Maison des Maths va rouvrir ses portes à Quaregnon mais sans son fondateur

Un communiqué du Pass (parc d'Aventures scientifiques de Frameries) annonce officiellement la réouverture prochaine de la Maison des Maths à Quaregnon. Cette structure qui s'est donné pour vocation l'enseignement ludique des mathématiques avait dû fermer ses portes à la fin de l'année scolaire. L'asbl Entr'aide avait été mise en liquidation faute de moyens financiers pour fonctionner. Nous avions relayés les multiples appels à l'aide de son fondateur, Emmanuel Houdart. Quelques mois plus tard, c'est donc la renaissance mais avec de nouveaux partenaires. Agoria, le Groupe Frère-Bourgeois et deux entrepreneurs wallons financent le démarrage de l'activité dès septembre prochain. Ils annoncent qu'ils seront "rejoints par d'autres donateurs privés et publics d'ici la fin de l'année". La MdM reste dans ses murs, à Quaregnon mais elle est adossée au Pass qui prendra en charge le travail administratif. Une partie de l'ancienne équipe d'animateurs a été réengagée.

Mais dans cette équipe il n'y aura pas Emmanuel Houdart. Ce weekend le fondateur de la MdM a dit son amertume sur les réseaux sociaux. Il parle de "confiscation". Il souligne que les "moteurs initiaux du projet ont été exclus. C'est donc un nouveau projet qui va démarrer en utilisant - abusivement - la renommée internationale créée avec passion et labeur par des gens de terrain" écrit-il.