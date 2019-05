La lutte contre le radicalisme se poursuit à Auvelais

C'est dans une maison de cette entité de Sambreville que des terroristes avaient transité, avant les attentats de Paris en 2015. Mais c'est aussi d'Auvelais que plusieurs individus sont partis faire le Jihad en Syrie.

Pour enrayer la radicalisation de certains, la commune a été une des premières à se doter d'une CSIL, une Cellule de Sécurité Intégrale Locale. C'était en 2017.

Cet outil de vigilance, subsidié par la Région, va recevoir un financement supplémentaire de 50.000 euros, pour un an de plus.

Repérer les signes de radicalisme, partager l'information entre autorités locales, police locale et acteurs socio-préventifs : voilà pour les principales missions du projet.

"Quand on a des suspicions vis-à-vis de l'un ou l'autre individu, chaque service rassemble un maximum de renseignements. On les confronte, on fait le point. On regarde s'il y a un risque potentiel, on évalue, explique Claude Grégoire, chef de corps de la police locale. Et on regarde si ces individus doivent être suivis et par quel service."

En cas de suspicion grave, la police locale avertit la police fédérale et les services de renseignements. Il s'agira notamment de détecter l'intrusion d'individus externes, comme des recruteurs au Jihad.

Parallèlement, un travail de fond est assuré par les acteurs socio-préventifs. Fabian Martin en est le responsable : "L'objectif est de pouvoir les ramener dans la société, ne pas les laisser en marge, les écouter. De mettre aussi en place des outils qui leur permettent de pouvoir se raccrocher."

Depuis 2017, la cellule a permis d'éviter la dérive de certains individus fragilisés. Grâce notamment au dialogue et à des projets de citoyenneté. La cellule de Sambreville espère juste que les subsides seront renouvelés, car le travail prendra beaucoup de temps.