La Louvière veut passer du pays noir au pays vert

La commune a présenté son projet de ville à l’horizon 2050. La Louvière veut être plus verte, mieux connectée et plus dynamique. Objectif : 3000 emplois supplémentaires d’ici 30 ans.

A quoi va ressembler la ville en 2050 ? Selon le plan, La Louvière a 3 objectifs : être plus verte, plus vivante et plus dynamique.

En 2050, la ville a mieux valorisé ses zones naturelles et non bâties, pour que chaque citoyen puisse profiter d’un espace vert près de chez lui. La place de la voiture a été réduite, priorité à la marche ou au vélo ainsi que les transports en commun.

En 2050, les anciennes communes sont devenues des quartiers qui possèdent leurs propres commerces et centre d’intérêt. Ces nouveaux quartiers sont interconnectés avec un réseau de mobilité douce.

En 2050, le nombre d’emplois a grimpé : 3000 postes créés, notamment grâce à la construction d’un grand pôle hospitalier.