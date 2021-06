La Louvière : un suspect placé sous mandat d'arrêt suite à la découverte d'un corps après un incendie dans une habitation

Un suspect a été placé sous mandat d'arrêt après avoir été entendu par un juge d'instruction à Mons dans le cadre d'un incendie suspect ce jeudi 10 juin vers 20 heures dans une habitation de la rue du Hocquet à la Louvière. Un homme avait perdu la vie dans l'incendie.

Le Parquet de Mons a indiqué ce lundi que l’autopsie révélait que la victime serait morte d’une mort violente préalablement à l’incendie. Un suspect, un homme né en 1982 et originaire de Mons, a été présenté à un juge d’instruction et privé de liberté. Ce dernier l'a placé sous mandat d’arrêt pour meurtre et incendie. L’homme passera en Chambre du Conseil ce mercredi 16 juin.

Dans ce dossier, une seconde personne avait été arrêtée puis relâchée. Des analyses et des devoirs d’enquête supplémentaires sont actuellement en cours.