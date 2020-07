La Louvière : un rideau à câlins pour s'enlacer en toute sécurité

Devoir respecter la distanciation sociale et ne pas pouvoir prendre ses proches dans les bras est particulièrement frustrant. A La Louvière, les autorités ont installé un dispositif permettant de s’enlacer sans prendre de risque. Ce rideau à câlins a déjà été testé avec succès au Canada. Il s’agit d’une bâche en plastique accrochée à un cadre en bois et désinfectée après chaque utilisation. Des trous permettent de passer ses bras gantés. " Le but c’est vraiment d’offrir la possibilité à des amis de se retrouver, à des grands-parents de prendre leurs petits-enfants dans les bras, explique Ketty Ignini, éducatrice de rue pour le plan de cohésion sociale de La Louvière. Nous voudrions aussi proposer d’installer cette structure dans des homes ou des institutions pour personnes handicapées où le manque de contact physique est souvent très mal vécu ! "

Salvatore lui a testé le dispositif avec son fils : " C’est agréable mais aussi très émouvant. C’est seulement maintenant après trois mois et demi que je l’ai vraiment repris dans les bras. C’est une belle expérience ! "

Après Maurage, le rideau à câlins sera installé samedi prochain sur la place de Trivières entre 10h et 18h.