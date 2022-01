La Louvière prolonge l'annulation des activités pré-carnavalesques

La Ville de La Louvière a décidé de prolonger l'annulation des festivités pré-carnavalesques déjà prise au mois de décembre. Le Laetare doit se tenir le 27, 28 et 29 mars prochain. Sa tenue n'est, elle, pas encore remise en cause. Voici le communiqué de la Ville :

"En décembre dernier, la Ville de La Louvière a pris la décision, au regard de l'évolution de la pandémie et des mesures sanitaires imposées, d'annuler les répétitions de batterie et soumonces jusqu'au 29 janvier inclus.



Aujourd'hui, le compte à rebours a commencé pour les acteurs.trices du folklore. Et pourtant, de nombreuses questions se posent encore autour de l'organisation possible des festivités carnavalesques de notre entité.

Afin de lever le voile pour le mois de février, les autorités communales, les services de la Police locale et de l'Animation de la Cité se sont réunis, ce matin, afin de faire le point sur la situation.

Les mesures actuelles à respecter pour tout événement de 100 personnes et plus en extérieur sont les suivantes :

CST obligatoire dès 12 ans ;

port du masque dès 6 ans ;

maximum un visiteur par 4m² ;

instauration d'un plan de circulation à sens unique, avec entrées et sorties distinctes ;

règles de distanciation sociale d'application ;

heures d'ouverture limitées entre 5 heures à 23 heures pour l'HORECA et obligation de consommer assis même en extérieur par table de 6 personnes maximum (hors enfants de moins de 12 ans).

Au regard de ces différents éléments incompatibles avec la réalité et l'esprit de notre folklore, la Ville de La Louvière a décidé d'annuler les festivités prévues jusqu'au 26 février 2022.

Cette décision douloureuse concerne les soumonces générales d'Haine-Saint-Pierre, les soumonces en batterie et générale de Bracquegnies ainsi que les soumonces en musique d'Houdeng et La Louvière.

L'ensemble des Amicales a été informée.



Une prochaine réunion est prévue en date du 27 janvier.

Lors de celle-ci, les décisions seront prises pour les activités folkloriques du mois de mars, en tenant compte des mesures qui seront dictées par le Codeco de la semaine prochaine, en fonction de l'évolution du Covid.

Une autre aura lieu en mars pour prendre position sur les activités du mois d'avril.

Avec ces réunions mensuelles, la Ville de La Louvière entend non seulement jouer la carte de la transparence dans sa prise de décision, mais également de ne pas fermer les portes pour l'organisation éventuelle des festivités carnavalesques de mars et d'avril, tout en laissant, pour cela, le temps nécessaire que demande cette organisation tant pour ses services que pour les Amicales et acteurs.trices du folklore."