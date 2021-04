La Louvière : Post Concept mise avec succès sur le recyclage et la transformation de meubles

Depuis le premier confinement, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre le temps de réaménager votre intérieur. A la Louvière, un nouveau commerce surfe sur cette vague. Post Concept mise sur le recyclage et la récupération. L’enseigne a ouvert en décembre et a rapidement trouvé sa clientèle.

Le magasin s’étend sur 800 m2 dans l’ancienne poste. On y trouve des meubles, des salons ou encore des objets de décoration de tous les styles.

" Dans notre showroom, nous mélangeons l’ancien et le nouveau ", précise Daphnée, l’une des gérantes. " L’idée est vraiment de montrer que ce qui est recyclé peut tout à fait se mélanger avec du moderne. "

Certaines pièces sont directement customisées à l’étage du magasin par Edgar le menuisier. Aujourd’hui, il s’attaque à une ancienne machine à coudre mécanique en fer forgé qu’il veut transformer en chaise : " J’ai aussi conçu un meuble à vin à partir d’une armoire ou on pouvait initialement ranger du linge. J’ai ma propre inspiration mais je tiens évidemment compte des retours que j’ai de nos clients ! "

Une partie du magasin est consacrée au dépôt-vente. On trouve également des pièces de décoration réalisées en matériaux recyclés comme cette petite moto conçue en partie de morceaux de prothèses de hanche et de morceaux de canettes. Un partenariat a par ailleurs été signé avec un atelier de réinsertion professionnelle qui réalise du mobilier en bois de palette.

Post concept a ouvert en plein confinement mais pour Antonio l’un de ses fondateurs, cela n’a pas été un frein à son développement, que du contraire : " L’emploi du temps des gens a changé et on se consacre désormais plus à la décoration et l’aménagement de son intérieur. Dans ce contexte, tout ce qui est rénovation et transformation de meubles prend de l’ampleur. D’ailleurs, de grosses enseignes s’y intéressent et se lancent même dans ce marché. Ce n’est pas un hasard! "

Les gérants de Post concept ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils envisagent déjà de proposer des ateliers et des démonstrations pour ceux et celles qui voudraient se lancer dans la transformation de mobiliers ou la création d’objets de décoration. Ceux-ci devraient débuter quand les conditions sanitaires le permettront.