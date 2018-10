la Louvière : lutte serrée pour garder la majorité absolue

La Louvière, la plus grande ville de la Région du Centre avec 80.000 habitants, a une population en augmentation, ce qui va donner 2 conseillers de plus : de 41 on va passer à 43. Les louviérois seront face à un choix plutôt vaste le 14 octobre, puisque ce sont pas moins de 11 listes qui sont présentes !

Commençons par la liste socialiste, celle du bourgmestre Jacques Gobert. Une majorité absolue de justesse en 2012, et 25 sièges sur 41. Les socialistes espèrent bien conserver cet avantage, en espérant que les louviérois ne vont pas retenir de la mandature que l'histoire tumultueuse et inachevée de la Strada. La cité administative est sortie de terre, tout comme le centre Kéramis, le contournement Ouest est fini, l'Est va bientôt être réalisé, et le théâtre communal a enfin rouvert ses portes. Le MR, monté dans la majorité, défend ce bilan, tout en regrettant qu'il n'y ait pas une dynamique plus volontariste pour relancer économiquement la ville. La liste libérale s'appelle MR-IC, pour Intérêts Citoyens. A sa tête, le député wallon Olivier Destrebecq, et 60 % de citoyens qui n'ont jamais été candidats.

On passe maintenant aux listes où les enjeux sont intéressants à suivre

Xavier Papier, à la tête de la liste d'ouverture Plus et CDH assume l'étiquette Cdh, même si lourde à porter ici. Ecolo a 3 conseillers communaux, dont Didier Cremer, la tête de liste. Ecolo qui pourrait souffrir de la présence de la liste Cum Lupis, montée par des anciens de la liste Pirates, et qui ont un programme très vert eux aussi. Et puis, à côté de la nouvelle venue, la liste Défi de Franck Courbet, on suivra avec intérêt le score du PTB et d'Antoine Hermant, sa tête de liste. Un sondage, voici quelques mois, lui prédisait un bon phénoménal, au détriment des socialistes. Ajoutez à cela quelques petites listes qui grapilleront des voix précieuses, dont les communistes de Lutte ouvrière, et qui rendront l'enjeu encore plus serré.