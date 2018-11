La Louvière: les produits wallons mis à l'honneur au Louvexpo

9000 visiteurs se sont rendus ce weekend au salon "C’est bon, c’est wallon" organisé au Louvexpo.

Plus de 100 producteurs et artisans ont présenté leurs produits. Si les grands classiques étaient évidemment bien représentés, le public a aussi pu faire quelques découvertes plus surprenantes comme le quinoa produit en région liégeoise.

" ’est mon fils qui a eu cette idée, explique Philippe Gilbert de chez Quinobel. Il a fait des tests qui se sont révélés concluants : le sol et le climat wallon conviennent bien à cette plante qu’on retrouve généralement en Amérique du Sud".