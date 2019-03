La Louvière : les costumes de Dragone dans la ville

Depuis quelques jours, des dizaines de costumes prestigieux portés dans les spectacles de Franco Dragone et créés, à La Louvière, par des dizaines de couturières de la région, sont exposés dans des lieux publics mais aussi dans une trentaine de commerces de La Louvière. A un mois du carnaval, cette opération a un double objectif. Tout d'abord, pour Franco Dragone, il s'agit de réaffirmer son attachement à La Louvière malgré les turbulences traversées par le groupe depuis un petit temps. Ensuite, c'est aussi et surtout permettre aux louviérois de découvrir un savoir-faire local reconnu dans le monde entier. "Dans le cadre du recentrage de ses activités louviéroises sur la confection des costumes pour ses spectacles, "Dragone costumes" voulait mieux faire connaître le travail des couturières de la région, explique Claudine Cornet, la directrice générale. Avec cette ouverture au grand public, c'est le savoir-faire technique et artistique de nos couturières, mondialement reconnu, qui est valorisé. L'objectif est, en quelque sorte, de permettre aux louviérois de se réapproprier ce travail."

Sans surprise, il n'a pas été difficile de trouver des commerçants partants pour accueillir ces costumes dans leur vitrine. "Ce sont des costumes portés dans des spectacles prestigieux en Chine, aux Etats-Unis, etc..., précise Bruno Meunier gestionnaire de l'asbl "Centre ville". Les commerçants ont tout de suite répondu favorablement et avec enthousiasme ! Au départ, on avait une vingtaine d'amateurs et on n'est déjà à une trentaine de costumes exposés."

Leslie Leoni a un magasin de créations et de bijoux en plein centre de La Louvière : "C'est une fierté pour nous d'avoir ce magnifique costume au plein milieu de la vitrine. Dragone, c'est le spectacle "Décrocher la Lune", c'est une expérience citoyenne à laquelle j'ai participé à l'époque de mes études artistiques. C'est aussi l'occasion de montrer le savoir-faire louviérois aux louviérois. Une très chouette initiative."

Ces costumes et robes sont à découvrir dans les commerces et lieux publics louviérois jusqu'à la fin du carnaval qui aura lieu le dernier week-end de mars.