La Louvière lance un appel aux dons pour aider les Italiens

Alors que nous sommes toujours en plein cœur de cette crise sanitaire, nous voyons se profiler à l’horizon une crise économique. L’Italie va souffrir dans les prochains mois. Après le deuil (plus de 24.000 morts jusqu’à présent), la population subit déjà de plein fouet les autres conséquences de cette épidémie de coronavirus : entreprises à l’arrêt, employés sans travail etc.

Un appel à la générosité des Belges

Jacques Gobert, le bourgmestre louviérois a donc contacté ses homologues italiens et a décidé de leur venir en aide en ouvrant un compte de solidarité.

Les dons peuvent être versés sur le compte

BE13 363 069 704 139. Les donateurs peuvent mentionner, s’ils le souhaitent, en libellé la ville à laquelle ils souhaitent faire un don.

Cet appel a déjà été entendu par des associations locales. L’ACLA qui réunit des Italiens originaires d’Aragona en Sicile a versé 3000 euros. "Via les réseaux sociaux, on se rend compte que c’est la panique sur place. A Aragona, on estime qu’il y a plus de 80 familles qui ne savent pas se nourrir. Le pouvoir local va les aider un maximum grâce aux dons recueillis" témoigne le président de l’association Amédéo Cernero.

La Louvière devait fêter les 10 ans de son jumelage avec Aragona cette année mais les festivités ont été reportées suite à l’épidémie de coronavirus.