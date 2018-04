La Louvière: la cybersécurité, trop cher pour les PME ?

Lutter contre les cyberattaques est-ce un luxe réservé aux grosses entreprises ? Oui et non. Sécuriser les données, cela représente un coût, mais cela devient aussi une obligation européenne, y compris pour les PME. Des petites et moyennes entreprises doivent dès lors se mettre en ordre de bataille.

Ce n'est pas la taille qui compte. Les petites ou moyennes entreprises gèrent aussi des données très sensibles qui nécessitent une protection rapprochée. C'est le cas de David Dillen, Il est manager de l'hôtel de l'aéroport de Charleroi : "Tout ce qui est réservation internet, etc. C'est sensible, comme les adresses, les numéros de carte d'identité, cartes de crédit."

Impossible de sécuriser tout à 100%

A partir du 25 mai prochain, une nouvelle directive européenne sera d'application en Belgique afin d'accroître la préservation des informations sensibles, notamment au sein des entreprises. qu''elles soient petites ou grandes. Pour éviter le hacking ou le blocage des données, il s'agit de mettre un plan de sécurité en place. Cela nécessite souvent du temps et de l'argent, mais pas forcément. David Blampain est consultant indépendant en cybersécurité : "Sécuriser tout à 100%, cela ne sert à rien. Donc, ce qui faut faire, c'est une analyse de risque et voir quels sont les 10 ou 20 actifs qu'on doit absolument protéger et qu'on ne doit pas perdre. Et là, vous êtes plus efficients en faisant cela. Cela prend entre 2 et 5 jours en fonction de la taille des PME."

Un investissement qui peut éviter de grosses déconvenues pouvant aller jusqu'à la faillite, en passant par des opportunités manquées ou une réputation entachée.