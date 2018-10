La Louvière: en recul, le PS conserve malgré tout sa majorité absolue, le PTB deuxième parti

A La Louvière, les urnes livrent petit à petit leur verdict puisque 26 bureaux sur 27 ont été dépouillés.

Premier enseignement : le PS chute mais reste confortablement installé, puisqu'il culmine encore à 43%. Une chute de plus de 6% qui ne lui coûte pourtant qu'un siège, car ceux-ci étaient plus nombreux en 2018 (43 au lieu de 41). Avec 24 sièges sur 43, le PS reste maître du jeu avec une confortable majorité absolue.

Derrière, on retrouve le PTB, qui confirme sa (très forte) montée en puissance dans le paysage politique. Avec une progression de plus de 10%, il devient même avec 7 sièges le deuxième parti devant la liste MR-IC , en baisse de 2%, qui conserve néanmoins ses 6 sièges.

La liste PLUS & cdH arrive à 9,21%, et garde ses 4 sièges. Ecolo suit avec 7,06%, en légère chute (- 0,50%) - contrairement à bien d'autres villes et communes wallonnes où les Verts ont réalisé une très belle percée, ce qui lui coûte un siège (au li

Pour être complet : DéFI est à 3,06% ; CUM LUPIS à 2,74% ; le PP à 2,44% ; AGIR à 1,88% ; LuttOuvrière récolte 1,88% et U.C.B. à 0,48%.