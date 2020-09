Coronavirus en Belgique: Emile gagne sa bataille contre le Covid-19 après 155 jours d'hospitalisation

Emile revient de loin. Cet homme de 73 ans vient de quitter l’hôpital du Tivoli à La Louvière où il a passé 155 jours à se battre contre le Covid-19 et ses complications. Durant son hospitalisation, l’homme de 73 ans a été soigné dans quatre services différents. Des liens très forts se sont tissés avec ceux et celles qui l’ont soigné. " Cinq mois et six jours : c’est long ! Finalement je serais encore bien resté mais je ne peux pas, regrette avec humour le septuagénaire. Vous allez me manquer ! ". Emile étant atteint de surdité, le personnel médical a dû en permanence communiquer avec lui par écrit via un tableau.

Le docteur Véronique De Brouckère est particulièrement émue de voir quitter ce patient qu’elle a accompagné durant la période la plus critique de sa maladie : " C’est quelqu’un de très attachant tout comme sa famille. Ça fait du bien après la période très difficile qu’on a vécue en forme. Nous avons été confrontés à de très nombreux décès et ça a été difficile à vivre. Pour les infirmières, les aides-soignantes, les kinés et les nombreux médecins qui s’en sont occupés c’est donc une belle victoire ! "

J’ai prévenu la famille pour qu’ils viennent lui dire au revoir

Emile n’a pas été épargné par la maladie. Les complications ont été nombreuses : insuffisance rénale grave, foie et poumons touchés, problèmes cardiaques. " Quand je m’occupais de lui, le pronostic n’était vraiment pas bon", poursuit le docteur De Brouckère. "Une nuit, nous avons dû lui administrer des antibiotiques très puissants et j’ai prévenu la famille pour qu’ils viennent lui dire au revoir. Finalement il s’est battu et a pu s’en sortir en récupérant presque miraculeusement."

Emile a ensuite connu une longue revalidation et a dû notamment être soigné pour une escarre. Pour sa sortie d’hôpital, ce patient pas comme les autres a eu droit à un traitement VIP : une haie d’honneur sous les applaudissements de ceux et celles qu’il a côtoyé au quotidien durant ces 155 jours. Son histoire a ému de nombreux internautes. La vidéo de son départ réalisée par l’hôpital Tivoli a été partagée plus de 1000 fois sur les réseaux sociaux.