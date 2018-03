La Louvière : des plongeurs nettoient le canal du Centre

Les plongeurs ont même récupéré une poussette - © rtbf-Grégory Fobe

" On a essayé de sortir de l’eau une banquette de bus mais c’est vraiment trop lourd. On n’y arrive pas, explique Giulio Lombardo, moniteur de plongée au sein du club louviérois. Ça fait une petite heure qu’on est dans l’eau. On retrouve des détritus en tout genre : du plastique, des vélos, des bouteilles de verre et même une poussette d’enfant. C’est une action symbolique pour sensibiliser les gens ; il est évidemment impossible de tout nettoyer. "

C’est la troisième fois que les plongeurs du CHASA se mobilisent pour nettoyer le canal à cet endroit. D’année en année, ceux-ci constatent malheureusement qu’il y a de plus en plus en déchets dans l’eau.