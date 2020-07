La Louvière: de nouvelles admissions pour cas de covid-19 - © Tous droits réservés

Se faire dépister prend quelques secondes à peine. Ce Louviérois nous explique qu’il a rendez-vous, lundi, pour une opération. "Je dois me faire dépister avant, c’est la règle". Il ne présente aucun symptôme. Mais les équipes du laboratoire savent qu’il ne faut pas nécessairement présenter de signes de la maladie pour être positif au covid-19. "Nous observons une augmentation des dépistages positifs on a environ 2% de positivité environ, contre entre 0 et 1% précédemment", précise Caroline Debecker, pharmacienne biologiste. "C’est une sonnette d’alarme, pour nous. On se prépare doucement à une augmentation des cas et aussi à faire plus de testing. On se prépare à augmenter nos stocks, et nos capacités de dépistage".