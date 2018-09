La Louvière: 30.000 personnes pour Décrocher la Lune

Le centre de La Cité des Loups a une nouvelle fois vibré: le public a répondu présent pour cette septième édition de l’opéra urbain Décrocher la Lune consacré aux 150 ans de la ville. Plus de 600 artistes professionnels et amateurs ont chanté, dansé et évolué sur une scène de 800 mètres de long entre la place Maugrétout et la place communale.

Cette année, le théâtre de La Louvière a aussi été investi par l’orchestre. L’évènement est l’aboutissement de près d’un an de préparation réalisée notamment dans le cadre de différents ateliers créatifs.