La louve Naya est morte, mais de nouvelles meutes devraient arriver

Alors que les recherches se poursuivent pour savoir qui a tué la louve Naya dans la province du Limbourg, des loups d’Allemagne et de France ont commencé leur voyage à travers l’Europe. Ils sont à la recherche d’un habitat convenable et pourraient se retrouver en Belgique.

Selon l’asbl Landschap, de nombreux "loups adolescents" d’Allemagne et de France quittent actuellement leur meute. Au cours des derniers mois, ils ont aidé à élever des louveteaux. Ils sont restés près du nid pendant que les parents loups allaient chasser. Cela n’est dorénavant plus nécessaire et les jeunes loups partent à la recherche de leur propre habitat pour se reproduire.

"Quand ils l’auront trouvé, ils définiront un territoire et espèrent rencontrer un partenaire ", explique Jan Loos de l’asbl Landschap au quotidien Nieuwsblad. "En Flandre, nous pouvons progressivement nous attendre à une nouvelle génération de loups allemands et peut-être français."

"Plan loup"

La vague médiatique autour de la mort de la louve Naya en Flandre à peine retombée, la ministre wallonne de l’environnement, Céline Tellier, annonce un "plan loup" d’ici la fin de l’année. Dans le nord du pays, un plan loup est déjà d’application depuis août 2018.

>>> À lire aussi : CQFD : Faut-il se réjouir ou s’inquiéter du retour du loup ?