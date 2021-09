La Locomobile: un taxi social pour les personnes porteuses de handicap

Pas toujours évident de se déplacer en Province de Luxembourg. C'est encore plus difficile quand on est porteur de handicap.

En cette semaine de la mobilité, on vous présente ce nouveau service proposé en expérience-pilote en Province de Luxembourg.

La Locomobile, le taxi social bien connu dans la province propose désormais son offre de transport aux personnes porteuses de handicap à besoins spécifiques.

Grâce à un partenariat avec la Province de Luxembourg, les premières expériences sont un réel succès.

Tout part du constat des deux Commissions Subrégionales luxembourgeoises de l'AVIQ que nous résume Carine Marlière :

"Tout un chacun porteur de handicap ou non, a des besoins spécifiques. Nous avons tous le droit de nous déplacer, pour les loisirs, pour faire des courses... Et c'est parfois compliqué, parce que malheureusement l'offre est limitée."

Les chauffeurs de la Locomobile ont suivi des formations notamment pour prendre en charge les enfants du centre d'action pour l'autisme, et sa coordinatrice Nathalie Wauthy nous confirme que c'est un succès :

"Les déplacements, les changements tout cela doit être préparé, et donc le message que l'on veut faire passer, c'est que c'est possible si l'on s'organise."

Et pour les chauffeurs de la Locomobile, c'est aussi un enrichissement comme le confirme Sidonie Brolet :

"Les enfants on voit leur sourire quand ils arrivent. On nous donne des outils pour accompagner ces enfants, et les rassurer. C'est un autre contact qui nous fait du bien."

Précisons encore que les toutes familles des enfants porteurs de handicap peuvent recourir à ce service dans les 44 communes luxembourgeoises

Contact via le numéro central d'appel de la Locomobile le 0800/2515