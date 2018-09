La liste PS de Forest dans l’embarras : Bpost a égaré ses affiches électorales

Le colis contient une centaine d’affiches électorales grand format représentant les 37 membres de la liste du parti socialiste de la commune de Forest : des affiches destinées aux panneaux communaux. Le poids du colis se rapproche des 22 kilos, autant dire que la caisse ne passe pas inaperçue.

Pourtant, la liste du bourgmestre de Forest a appris que le paquet avait été égaré : "si les affiches ne sont pas retrouvées, je vais évidemment demander des dommages et intérêts. C’est quand même un coût d’environ 1000 euros, un montant supporté par les 37 candidats. Nous avons dû refaire des affiches en urgence qui nous ont coûté beaucoup plus cher. Avec ces coûts supplémentaires, cela peut affaiblir notre campagne", explique le bourgmestre et candidat PS Marc-Jean Ghyssels. Le colis aurait été égaré pendant la livraison vers le domicile le 18 septembre, indique la dernière communication du système de tracking en ligne de Bpost.