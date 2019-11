La liste des 50 écoles retenues pour le projet "Ecoles plus propres" dévoilée à Liège

Améliorer la propreté, le tri et la prévention des déchets dans et aux abords des écoles, c’est l’objet du projet de labellisation "Ecoles plus propres". En début d’année scolaire, l’ASBL Be WaPP, pour une Wallonie plus propre, a lancé un appel à projet à toutes les écoles de Wallonie, maternelles, primaires et secondaires, tous réseaux confondus. Elle a reçu 225 candidatures. Elle a sélectionné 50 écoles dont les noms ont été dévoilés ce mardi à Liège dans les locaux d’un des établissements retenus : l’école primaire communale du Thier-à-Liège.

Les écoles retenues bénéficieront de l’accompagnement de spécialistes venus des intercommunales de gestion de déchets pour établir un audit et un plan d’action dans l’espoir de décrocher le label "Ecole plus propre".

"Les objectifs de ce projet, c’est notamment d’améliorer la propreté publique dans et aux abords de l’école, mais pas que.", explique Mélanie Dussart, chef de projets éducatifs chez Be WaPP, "L’idée, avec ce projet, c’est vraiment de faire bouger les choses au niveau de la gestion globale du déchet aussi bien avec des initiatives de propreté, de tri que de prévention. L’idée aussi, c’est que toutes ces thématiques environnementales rentrent dans les programmes éducatifs et de faire vivre ces projets au sein de l’école. Le fait d’être sélectionnés va leur apporter notamment l’accompagnement. Le fait d’avoir un expert sur le terrain va pouvoir les aider, les aiguiller, les conseiller et avancer pas à pas dans la démarche. La deuxième chose, c’est la bourse que chaque école sélectionnée va recevoir, d’environ 1000 euros. Cette bourse va permettre à l’école d’acheter du matériel de propreté, de tri et de prévention. Ces dépenses vont leur permettre de mettre en place les actions qu’elles auront sélectionnées."