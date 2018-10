La liste de Maggie De Block perd 12,5%, elle ne sera pas bourgmestre de Merchtem

La Lijst1785 de la ministre fédérale Maggie De Block arrive en première position dans la ville de Merchtem (Brabant flamand) avec 36,6%. Elle a perdu la majorité absolue. Elle a déclaré à la VRT que son parti allait former une coalition avec CD&V Plus. Ensemble, ils rassemblent 14 sièges sur les 25. C'est Maarten Mast, indépendant sur la Lijst1785 qui va porter l'écharpe maïorale. La ministre justifie cette baisse à cause de l'arrivée d'un nouveau parti: "Il y a un parti supplémentaire. Le gâteau doit donc être divisé en 5 morceaux à la place de 4".

La liste Pro Merchtem est pointée à 24,4%, devant le CD&V (15,5%). La N-VA n'est que quatrième (14,6%). Groen est arrivé à 8,9%.