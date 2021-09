La ligne de train Tournai - Mouscron ou la course contre la montre d'Infrabel : 96 jours et 32 millions d'euros pour tout refaire

Le trafic ferroviaire est totalement interrompu entre Tournai et Mouscron jusqu'au 6 décembre. La raison ? Le besoin d'un rafraîchissement généralisé des infrastructures, des voies à la caténaire en passant par la signalisation.

Trois mois, c'est à la fois très long et très court. Très long pour les usagers de la ligne Tournai-Mouscron, contraints d'embarquer dans des bus de remplacements jusqu'à la Saint-Nicolas. Très court, à l'inverse, pour les 150 personnes à l'œuvre pour remettre à neuf une ligne longue de 16 km (et six autres dès le 8 novembre entre Tournai et Lille-Flandres) et vieillissante à plus d'un titre. "Les effectifs travaillent sur ce tronçon de ligne 24h sur 24 dans sept disciplines différentes. L'ampleur du travail est telle que le mot 'prouesse' n'est pas exagéré", expose Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire de réseau national.

Les porosités présentes dans le rail peuvent provoquer des brisures. La sécurité n'était plus garantie

La partie visible du travail concerne le remplacement des rails, vieux de trente ans. "Les porosités présentes dans le rail peuvent provoquer des brisures en cas d'écart de température. La sécurité n'était plus garantie", explique François Leroy, ingénieur responsable des voies. L'état du chemin de fer avait déjà conduit la limitation de vitesse pour certaines portions, passant de 140 à 100 km/h. "Ces conséquences sur la vitesse limite autorisée allaient rapidement se généraliser sur l'ensemble de la ligne", précise Frédéric Sacré.

L'investissement total s'élève à 32 millions d'euros, ce qui fait de ce projet l'un des chantiers les plus importants de l'histoire récente du rail belge.

Parmi les principaux ouvrages amorcés, notons :